​Финансовая отчетность Telegram обнаружила место проживания Павла Дурова

Стало известно, где живет основатель «ВКонтакте» Павел Дуров: сведения были открыты в финансовой отчетности созданного им мессенджера Telegram. Как пишут «Известия», которые прочитали документ, Дуров ныне — гражданин островного государства Сент-Китс и Невис с постоянным местом жительства в Финляндии. Судя по отчетности, он контролирует не менее 75 процентов компании.

Напомним, что Павел Дуров не живет в России с апреля 2014 года, место жительства его оставалось загадкой все это время.