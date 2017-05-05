​Северянам предлагают квартиры в Тюмени: ипотека всего под 8,4 процента

В Тюмени - одном из самых комфортных по качеству жизни городов, можно приобрести квартиру с помощью доступной ипотеки - под 8,4%*. Предложение действует до конца года.

Сбербанк и «Меридиан»: новый проект для покупателей

– Сбербанк России и группа компаний «Меридиан» разработали партнерскую программу по покупке квартиры в ипотеку под очень низкий процент – 8,4% годовых, – комментирует начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Тюменского отделения Сбербанка Ксения Павлова. – Эта ставка действует при условии электронной регистрации сделки. И этот удобный и современный сервис оказывает застройщик непосредственно в своем офисе. Ставка 8,4% действует на весь срок кредитования, который составляет семь лет. Подать заявление на кредит по данной программе можно до конца года.

Покупатели могут выбрать квартиру в ипотеку под 8,4% в ЖК «Легенда Парк» или ЖК «Заречный». Семьи с детьми часто выбирают именно ЖК « Заречный ». Почему?

Жилой квартал «Заречный»: в районе, комфортном для жизни

В заречной части Тюмени, недалеко от берега Туры, на пересечении улиц Щербакова и Велижанской, группа компаний «Меридиан» строит квартал из 6-ти домов, с полуподземным паркингом, с безопасными детскими и спортивными площадками. Рядом с ЖК «Заречный» расположен детский сад № 121, также в шаговой доступности – лицей № 81. В районе много магазинов и сервисных центров, есть крупный торгово-развлекательный центр «Панама» и спортивный комплекс «Здоровье».

Аквапарк рядом с ЖК «Заречный»: бассейны, детская зона, сауны, бани и отель

Недалеко от жилого квартала, на берегу Туры строится самый большой в России аквапарк. Он способен вместить до 5000 посетителей в день. В нем будут не только горки и бассейны, но большая детская зона, а также комплекс бань и саун различных типов – финских, скандинавских, турецких. Кроме того, в здании аквапарка будет размещен отель на 180 мест. Открытие комплекса запланировано в летние месяцы следующего года. Кстати, первые дома ЖК «Заречный» сдаются уже в 1-м квартале 2018-го!

Какие квартиры можно выбрать в ЖК «Заречный»?

Все квартиры в домах «Заречного» - просторные. Площадь 1-комнатных квартир – от 41 до 49 кв.м, 2-комнатных – 59 кв. м, 3-комнатных – от 94 до 103 кв.м. Приобрести квартиру можно как с помощью ипотеки от нескольких банков (одно из предложений – ипотека Сбербанка 8,4% годовых), так и по бюджетным сертификатам и с помощью материнского капитала. Варианты покупки имеются!

Выбрать квартиру можно на сайте . Уточните все подробности покупки по тел. (3452) 52-92-52.

*В период с 06.03.2017 г. по 31.05.2017 г. включительно заемщику предоставляется возможность оформить жилищный кредит по ставке 8,4% годовых при условии подачи заявки у ООО «Меридиан Констракшн Тюмень» на жилищный кредит на перв. рынке в рамках программы кредитования «Приобретение строящегося жилья» с учетом условий «Акции для застройщиков» и с учетом индивидуальной схемы кредитования с установлением инд. процентной ставки по кредитам физ. лиц, предоставляемых Банком на инвестир. объектов недвижимости, возводимых и реализуемых застройщиками/инвесторами – партнерами Банка, а также при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика/созаемщика и заключения договора по направлению документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде (услугу оказывает ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ООО «ЦНС»), ОГРН 1157746652150, адрес места нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19). В случае отказа заемщика /созаемщика от продления договора страхования жизни и здоровья на второй и каждый последующий год действия кредитного договора ставка по кредиту в указанные периоды будет составлять 9,4% годовых. Данная ставка не суммируется с другими акциями, особыми условиями и спец. программами Сбербанка. Для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждающие фин. состояние и трудовую занятость, годовая процентная ставка в рамках данной программы по кредиту будет составлять 8,9% при условии заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика, при отказе от заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика годовая процентная ставка будет составлять 9,9%. Мин. сумма кредита – 300 000 руб. Макс. размер кредита определяется на основании оценки платежеспособности заемщика/созаемщиков и предоставленного обеспечения и не должен превышать меньшую из величин: 85% стоимости кредитуемого объекта недвижимости или иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Валюта кредита – рубли РФ. Перв. взнос – от 15% стоимости кредитуемого жилого помещения, при этом для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждающие фин. состояние и трудовую занятость, перв. взнос – от 50% стоимости кредитуемого жилого помещения. Срок кредита – от 12 до 84 месяцев включительно. Сумма кредита для конкретного заемщика определяется инд. и зависит от срока кредита, предоставляемого обеспечения, фин. состояния заемщика. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения, удовлетв. требованиям Банка. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Количество квартир в рамках данного предложения ограничено. Подробная информация по условиям кредитования – по тел. спр. службы 8 800 555 55 50 и 900 или на www.sberbank.ru. Услуга по электронной регистрации сделки является платной и доступна в офисе застройщика, являющегося партнером ООО «ЦНС», при наличии полного пакета документов всех участников сделки, работоспособности сайта domclick.ru и портала Росреестра. Подробную информацию об услуге, о её стоимости и порядке предоставления Вы можете узнать по тел. 8 800 555 55 50 и 900 или на domclick.ru. Изменение условий производится банком в одностороннем порядке. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015. С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru. Застройщик ООО «Меридиан Констракшн Тюмень»