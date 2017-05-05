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​Сургутский театр на День Победы покажет спектакли в Севастополе

Несколькими спектаклями в Севастополе отметит День Победы Сургутский музыкально-драматический театр. Как сообщает пресс-служба театра, он будет гостить в городе с 4 по 11 мая и выступит на семи сценических площадках, среди которых Дом офицеров флота, Летняя эстрада Приморского бульвара, площадка ракетного крейсера «Москва» — флагмана Черноморского флота.

Фото из архива СМДТ

На них сургутяне представят «Имена на поверке» — спектакль, который дебютировал в Сургуте в 2015 году и уже имеет большую гастрольную историю. «В 2015 году спектакль «Имена на поверке» был ярко заявлен в рамках международного автопробега Сургутского театра «Вспомним всех поименно». Тогда, в год юбилея Великой Победы, «Имена на поверке» представили зрителям 13 городов России и зарубежья: Москвы, Бреста, Берлина, Дрездена, Брянска, Волгограда, Тулы и т.д.», — отмечается в сообщении пресс-службы театра.

Отметим, что «Имена на поверке» совсем недавно — с 21 по 27 апреля — показывали жителям Донбасса.


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Сегодня в 10:32, просмотров: 152, комментариев: 0


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