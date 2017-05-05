​Рынок автомобилей в России продолжает расти

Российский рынок автомобилей в апреле продолжил рост, сообщают «Ведомости»: он составил, по предварительным данным, девять процентов. Это 132 250 проданных легковых машин. Данные взяты из отчета компании Kia Motors Rus. Сама компания также увеличила объемы продаж в стране на 32,1 процента — до 16 003 машин. Сейчас ее рыночная доля составляет 12,1 процента.

Также растут продажи у Mitsubishi Motors — рост составил девять процентов, у «Хендэ Мотор СНГ» — 11,9 процентов и у других производителей.

По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в январе-апреле 2017 года в стране было продано 454 720 легковушек — это показатель роста рынка на 3,2 процента с начала года.