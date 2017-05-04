​ФСИН не выпустит Навального за рубеж

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что оппозиционер Алексей Навальный, получивший загранпаспорт сегодня, не сможет покинуть страну, поскольку, напомним, он осужден.

Об этом стало известно из твиттера адвоката политика Вадима Кобзева, которому позвонила «начальница уголовно-исполнительной инспекции, где отмечается Навальный, и требовала, чтоб он не смел и думать выехать за рубеж».

«Очень настоятельно просила передать, что осужденным выезжать заграницу законом запрещено!» — отметил он. По его словам, однако, мнение ФСИн в этом случае не решающее: «Если он поедет лечиться, и если на период лечения выпадет день, в который он должен будет отмечаться, то тогда уведомим письменно инспекцию о том, что мы в такой-то день не придем. Если день не выпадет, то тогда мы ничего не должны: ни разрешение получать, ни уведомлять».

Напомним, что Навальный собирается в Европу лечить глаз, в который ему плеснули зеленкой.