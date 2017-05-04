​День свадьбы можно будет выбрать за год до него

В проекте поправок в Семейный кодекс, который подготовило Минкомсвязи, дату бракосочетания можно будет выбрать за год до него: документ размещен на портале обсуждения проектов нормативных актов.

Напомним, что сейчас это можно делать за месяц до заключения брака — таким образом, срок подачи заявления теперь может быть увеличен на 11 месяцев.

Если поправки будут приняты, то закон начнет действовать с 2018 года.