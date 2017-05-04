Нефть впервые за полтора месяца опустилась в цене ниже 50 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent впервые за полтора месяца опустилась ниже 50 долларов за баррель, о чем свидетельствуют данные торгов на бирже ICE. Так, на бирже зафиксирована стоимость 49,84 доллара за баррель — курс доллара к этом моменту на Московской бирже составляет 58,03 рубля, евро — 63,36 рубля.

Как передает republic.ru, по мнению экспертов, это связано с публикацией о запасах нефти в США: стало известно, что ее запасы у страны сократились на 930 тысяч баррелей, несмотря на то, что ранее аналитики прогнозировали сокращение на два миллиона баррелей.