​Путин недоволен решением майских указов: осталось много нерешенных вопросов

Нерешенных вопросов при реализации майских указов до сих пор больше, чем удалось сделать, — так президент России Владимир Путин оценил деятельность правительства. Напомним, что сегодня оно отчиталось, что большинство указов были реализованы. «Всего в «майских указах» содержится 218 поручений правительству. Из них к настоящему времени правительство должно было выполнить 180 поручений. Выполнено и снято с контроля 165 поручений — 91,7 процента от числа поручений, которые должны были быть выполнены к настоящему времени», — говорится в тексте отчета.

Сам Путин, признавая, что «за прошедшие годы удалось придать некоторую новую динамику позитивным изменениям в наиболее чувствительных, значимых для жизни граждан сферах, таких как здравоохранение, образование, культура, жилищно-коммунальное хозяйство», констатирует, что «проблем здесь еще очень-очень много, и нерешенных вопросов больше, чем того, что удалось сделать». Его слова на совместном заседании Государственного совета и Комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны приводят «Ведомости».

«Реализация указов позволила укрепить партнерство всех уровней власти и гражданского общества в решении национальных задач», — все-таки отметил президент.