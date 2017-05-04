​Против России могут ввести новые санкции — виной всему «Евровидение»

Отказ от трансляции «Евровидения» для России может обернуться новыми санкциями Евросоюза, передают «Ведомости» со ссылкой на ZDF Heute, который цитирует председателя оргкомитета конкурса Франка-Дитера Фрайлинга. Он заявил, что санкции могут коснуться также и Украины — хозяйки конкурса в 2017 году, не пустившей на него российскую участницу Юлию Самойлову. Напомним, именно отсутствие России в списке конкурсантов стало поводом для российских каналов заявить об отказе от трансляции шоу.

Киев, таким образом, не выполнил взятые на себя обязательства по обеспечению выступлений всех участников, а Москва нарушила правила, поскольку ее представители не присутствовали на обязательных встречах в начале года, говорит Фрайлинг.

Санкции представляют собой несколько вариантов наказания: штраф, лишение спонсорской поддержки и отстранение от участия в конкурсе сроком до трех лет.