​Навальному дали загранпаспорт

Оппозиционер Алексей Навальный получил загранпаспорт: ему нужно отправиться на обследование и лечение в Европу, в клинику, которая специализируется на ожогах глаз. Напомним, что в политика в очередной раз брызнули зеленкой и попали в глаз. Как передает «Дождь», он считает, что в зеленку что-то подмешали, поскольку сама она вряд ли способна вызвать такой сильный ожог.

«Много спрашивают: а в России нельзя? Врачи плохие? — пишет Навальный на своем сайте. — Можно и врачи хорошие. Меня интенсивно лечат самые классные. И профессионалы, и люди замечательные. Очень мило и душевно меня успокаивают, когда видят, что я впадаю в легкий ужас от идеи уколов в роговицу глаза и вынимания чего-то из него пинцетом. Только и они сами рекомендуют мне ехать в специализированные клиники, особенно с учетом того, что может маячить мне пересадка роговицы».

Интересно, что до этого в течение пяти лет Навального не выпускали из страны, и потому, получив известие о готовности паспорта, он сначала не поверил. «Какие-то — думаю — пранкеры. Все же пять лет мне паспорт не давали. Но действительно: пришел, получил», — говорит он.