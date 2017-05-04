​Правительство отчиталось о почти полном выполнении майских указов Путина

Более 90 процентов поручений по майским указам президента Владимира Путина от 2012 года выполнено: об этом говорится в отчете правительства, опубликованном на его официальном сайте.

«Всего в «майских указах» содержится 218 поручений правительству. Из них к настоящему времени правительство должно было выполнить 180 поручений. Выполнено и снято с контроля 165 поручений — 91,7 процента от числа поручений, которые должны были быть выполнены к настоящему времени», — говорится в тексте. Таким образом, на рассмотрении находятся 53 поручения.