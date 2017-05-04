​На время Кубка конфедераций — 2017 и Чемпионата мира по футболу — 2018 в России упростится визовый режим

Президент России Владимир Путин упростит визовый режим в стране на время проведения Кубка конфедераций — 2017 и Чемпионата мира по футболу — 2018: соответствующий федеральный закон он подписал 1 мая, сообщает gazeta.ru.

«Федеральным законом установлено, что иностранным участникам чемпионата или Кубка для въезда в Российскую Федерацию выдаются многократные обыкновенные гуманитарные визы, а лицам, осуществляющим подготовку и проведение чемпионата и Кубка, — многократные обыкновенные деловые визы или многократные обыкновенные рабочие визы, — сообщает сайт Министерства спорта России. — Также закон предусматривает возможность въезда на территорию Российской Федерации иностранных зрителей чемпионата и Кубка без оформления виз по документам, удостоверяющим личность, и персонифицированной карте зрителя в электронной форме. Данный порядок будет действовать в течение периода, начинающегося за 72 часа до начала первого матча чемпионата или Кубка и заканчивающегося в день последнего матча чемпионата или Кубка».