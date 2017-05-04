МегаФон представил очередные городские номера югорчанам

Связисты «завезли» городские номера в Югру. Звонить на мобильный телефон со стационарного без ограничений, набирать короткий номер вместо одиннадцати цифр, либо использовать городскую нумерацию для продвижения бизнеса теперь могут жители еще семи городов Югры – Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Лангепаса, Нягани, Мегиона, Когалыма и Радужного.

Учитывая возрастающий спрос на короткие номера в ХМАО, техническая служба «МегаФона» за несколько месяцев модернизировала сеть связи и установила в перечисленных населенных пунктах специальное оборудование, которое обеспечит качественную маршрутизацию вызовов и работу городских номеров.

«Уже сегодня среди абонентов «МегаФона» в Югре каждый десятый пользуется услугой «Городской номер», а каждый пятый, по аналитике запросов в наших салонах, готов его приобрести. Проведенная в регионе модернизация позволит нашим клиентам пользоваться мобильной связью в еще более удобном формате. Кроме того, пяти- и шестизначные номера традиционно востребованы малым и средним бизнесом», – отмечает Дмитрий Щелгачев, руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» в Югре и на Ямале.

Для подключения короткого номера нужно обратиться в любой салон «МегаФона» в своем городе. Он дает абонентам несколько преимуществ – нет ограничений при звонках на него со стационарного телефона, пять или шесть цифр легче запомнить, можно подключить номер к уже существующей SIM-карте, не меняя тариф. А для тех, кто верит в магию цифр, у оператора есть «красивые» номера.

Городской номер также доступен жителям Сургута и Нижневартовска.