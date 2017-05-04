​В Югре открылась еще одна Общественная приемная ЛДПР

Накануне в городе Нягань открылась общественная приемная фракции ЛДПР Думы Югры. На торжественной церемонии окружной депутат Александр Мещангин поблагодарил жителей Нягани, благодаря которым это стало возможным, тех, кто голосовал за ЛДПР, и поддерживает не только в выборный период, но и каждый день. На церемонии открытия присутствовали руководитель фракции ЛДПР в городской думе Любовь Мещангина и координатор местного отделения ЛДПР Александр Архипов.

За несколько дней до торжественной церемонии перерезания ленточки в общественной приемной ЛДПР депутат Мещангин провел прием граждан по личным вопросам. Всего на встречу с окружным законодателем записались 6 жителей города. Так, врач-педиатр, приехавшая по приглашению в Югру из Магадана на работу в Нягань просит помочь ей в вопросе реструктуризации кредитов в банке, так как самостоятельно не может решить проблему - сотрудники банка дают неверную информацию и человеку приходится за собственный счет безрезультатно ездить из одного субъекта РФ в другой. Депутат Мещангин готовит запрос в соответствующие структуры по данному обращению.

Многодетная мама пришла с предложением об увеличении нормативной площади предоставления жилого помещения по решению городской думы. Либерал-демократы прорабатывают этот вопрос с местными властями.

Сразу несколько заявительниц обратились с жилищным вопросом. Одна попросила помочь получить договор коммерческого найма с постоянной пропиской. Так как женщина не может получить свои документы уже почти год, то попросила вмешаться в ситуацию Александра Федоровича. Депутат взял вопрос на контроль. Другая заявительница – пенсионер здравоохранения просит помочь признать жилой дом фенольным и аварийным, так как их дом не стоит в реестре аварийных домов. И попросила провести за счет бюджетных средств обследование на аварийность. Либерал-демократ так же занимается данной проблемой.

«К нам в общественные приемные ЛДПР приходят люди, которые отчаялись получить помощь в других структурах. Но и мы выступаем в качестве психологов – приходится считывать заявителей. Некоторые приходят по-простому «за легкими деньгами», - прокомментировал депутат Мещангин.

Еще одна многодетная мама попросила материальную поддержку на поездку и лечение сына – инвалида в город Уфу. Александр Федорович разъяснил, что в данный момент отсутствует возможность выделения средств из депутатского фонда, так как было решено эти средства перенаправить на программу по благоустройству дворовых территорий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Но, как выход из сложной жизненной ситуации депутат Мещангин рекомендовал обратиться за помощью к депутату Государственной Думы Владимиру Сысоеву, так как он курирует Югру. А так же есть возможность обратиться в благотворительные фонды. Либерал-демократ пообещал помочь с оформлением всех необходимых для этого документов.

Напоминаем, что общественная приемная депутатов фракции ЛДПР в Думе Югры шестого созыва работает по адресу: г. Нягань, 2 мкр. дом 43, помещение 20. Тел: 8(34672) 62 -757.