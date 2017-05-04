​АО «ТЭК» предупреждает о действиях сомнительных фирм по установке приборов учета

Специалисты АО «Тюменская энергосбытовая компания» отмечают участившиеся случаи мошенничества со стороны сомнительных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, навязывающих потребителям компании ненужные услуги по замене прибора учета электроэнергии.

Схема действий этих фирм проста. Представляясь сотрудниками различных компаний - «Энергоучет», «Горэнергосеть», «Электросеть», «Энергосервис», «Энергоконтроль» и т.д., аферисты ходят по квартирам граждан и настойчиво уговаривают жильцов заменить счетчик, дают ложную информацию о необходимости замены прибора учета в связи с якобы истекшим сроком государственной поверки. Уговаривая, а порой и угрожая, мошенники навязывают свои услуги и сообщают, что в случае отказа в замене прибора потребителю грозит высокий штраф.

АО «Тюменская энергосбытовая компания» настоятельно рекомендует не пользоваться услугами сомнительных фирм, индивидуальных предпринимателей и не менять прибор учета без необходимости. Собственник прибора учета может самостоятельно определить, нуждается ли счетчик в замене.

«Прежде всего, необходимо посмотреть на приборе класс точности и год выпуска (дату государственной поверки), - поясняет инженер Центра энергоэффективности АО «ТЭК» Елена Ибрагимова. - До 1996 года однофазные электрические счетчики выпускались с классом точности 2,5. Сейчас требования к классу точности приборов учета электроэнергии установлены не ниже 2.0. Следовательно, можно сделать вывод, что все приборы старше 96-го года для передачи показаний использоваться уже не могут. Во-вторых, важен срок поверки. Электромеханический (индукционный, имеющий диск) счетчик должен проходить поверку каждые 8-10 лет. Если времени после последней поверки прошло больше, проще и дешевле будет купить и установить новый прибор. На сегодняшний день современные электронные счетчики проходят поверку каждые 10–16 лет. Срок межповерочного интервала указан в паспорте прибора учета электроэнергии».

Если у вас не сохранились документы на прибор учета, и вы не уверены, истекает его срок поверки или нет, уточнить эту информацию можно в офисе АО «ТЭК» по месту обслуживания. При необходимости специалисты АО «ТЭК» помогут вам выбрать и приобрести новый прибор учета, а также окажут услуги по его установке, опломбировке и принятию к коммерческому учету.

Кроме того, сотрудники АО «Тюменская энергосбытовая компания» периодически проводят проверки приборов учета потребителей и снимают контрольные показания для обновления информации о приборном парке абонентов. Если в работе прибора будут выявлены нарушения или отклонения, то сотрудники компании уведомят собственника и порекомендуют устранить неисправность или заменить счетчик. Отличить сотрудников АО «ТЭК» от представителей сомнительных фирм можно по предъявленному сотрудником компании документу.

АО «ТЭК» предупреждает своих абонентов о том, что, доверяя сомнительным «ходокам», они рискуют не только потратить свои деньги, но и установить прибор сомнительного качества и зачастую без предоставления гарантий на выполненные работы и сам прибор учета. В случае замены прибора учета без снятия контрольных показаний или самовольного срыва пломб в соответствии с действующим законодательством составляется акт о неучтенном потреблении электрической энергии.

АО «ТЭК» рекомендует своим клиентам при появлении сомнительных «резидентов» с предложениями о замене приборов учета записать их фамилии и название организации, которую они представляют, и сообщить эту информацию в «Службу доверия» на сайте АО «ТЭК» по адресу: tmesk.ru/helpline.