​ВЦИОМ: Подавляющее большинство россиян одобряют Путина

Рейтинг поддержки российского президента в стране по-прежнему находится на высоком уровне: деятельность Владимира Путина одобряет 81,6 процента россиян. Об этом пишет gazeta.ru, ссылаясь на данные опроса ВЦИОМ.

Дмитрий Медведев также может порадоваться высокому уровню доверия: его поддерживает более половины опрошенных — 52,1 процента; работу правительства одобряют 56 процентов граждан.

Рейтинг доверия остается высок только у Путина: ему доверяют 48,7 процента россиян, а у Медведева количество «поклонников» в три раза меньше — 16,1 процента жителей страны.