​Штрафы за розжиг костров в России хотят увеличить до 1-3 миллионов рублей

В Совете Федерации придумали, как бороться с розжигом костров в лесах: стоит всего лишь увеличить штрафы, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Александров.

В ответ на запрос «Парламентской газеты» он сказал: «Надо относиться строже к этим вопросам. Когда я был депутатом Госдумы и выступал за большие штрафы, мне говорили, зачем такие большие взыскания, ведь у людей нет денег их платить».

По его мысли, следует увеличить штрафы до уровня 1-3 миллионов рублей, так как действующие штрафы никого не пугают. Напомним, что сейчас они составляют от тысячи до трех тысяч рублей.