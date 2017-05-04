​Фотограф американской армии сняла убивший ее взрыв // ФОТО

Взрыв, который убил фотографа, его снявшего, опубликовал журнал армии Соединенных Штатов Military Review, о чем сообщает gazeta.ru. Случайный взрыв ствола миномета прогремел во время учений афганских военнослужащих в провинции Лагман 2 ибюля 2013 года. Тогда погибли четверо солдат армии Афганистана и военный фотограф Хильда Клейтон.
Фото: Spc. Hilda Clayton/U.S. Army/Reuters
Этот же взрыв, снятый одним из военнослужащих. Фото: U.S. Army/Reuters
Решение о публикации было принято после обсуждения, отмечает Reuters.
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