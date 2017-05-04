​Рамзан Кадыров повредил ногу на футболе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем инстаграме о травме ноги. Он играл в футбол с командой специального отряда быстрого реагирования «Терек».

Фото: instagram.com/kadyrov_95

«В среду вечером играть с нами в футбол вызвалась команда СОБР «Терек», — написал он. — Ранее мы часто выигрывали. Возможно, собровцам это не очень нравилось. На этот раз они выбрали совершенно новую тактику — неожиданно навалились и сбили с ног! Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе!!! Четко понял, что на поле нужно от них держаться подальше». Тем не менее, команда чеченского лидера в матче выиграла со счетом 2:5.