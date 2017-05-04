​Американский конгресс создал комитет для борьбы с влиянием России

Для борьбы со скрытым влиянием России на американскую политику в Конгрессе создали межведомственный комитет, передает ТАСС со ссылкой на опубликованные поправки в федеральный бюджет США.

Под активными мерами влияния подразумевается «тайное вещание, манипуляция со СМИ, дезинформация, финансирование агентов влияния», а также убийства и теракты, разъясняется в документе.

В комитет войдут заместитель директора национальной разведки, представители Госдепартамента, Минобороны, Минфина, Минэнерго, Генпрокуратуры и ФБР. Глава последнего Джеймс Коми, напомним, назвал Россию величайшей угрозой для Америки, имея в виду киберпреступления, посредством которых страна влияет на политику в США.