​Борис Корчевников возглавил телеканал «Спас»

Ведущий ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия» Борис Корчевников назначен директором и продюсером православного телеканала «Спас», о чем сообщает InterMedia со ссылкой на пресс-службу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава РПЦ, говорится в сообщении, благословил Корчевникова на работу.

Незадолго до этого ходили упорные слухи, что Корчевников поменяет «Прямой эфир» на «Спас» — однако сам журналист раз за разом их опровергал. Действительно, он намерен продолжить работать в шоу второго канала.