​Большинство сургутян ищут работу на сайтах с вакансиями

Сайты с вакансиями — самый действенный инструмент в поиске работы, уверено большинство сургутян, ищущих рабочее место. Об этом свидетельствует опрос, который сайт по поиску работы Зарплата.ру провел среди 749 горожан.

Так, интернетом пользуются в поисках 60 процентов соискателей. 34 процента говорят о том, что самый действенный способ — общение со знакомыми, друзьями, родными. Только четыре процента смотрят в сторону центров занятости, еще два процента просматривают объявления в газетах.

Не секрет, что поиск работы — это стресс: 47 процентов опрошенных признались, что, не имея постоянной занятости, они переживают и волнуются. Каждый шестой переживает сильный стресс, треть горожан спокойны, и только меньшинство смотрит на процесс поиска как на положительный опыт: четыре процента признались, что испытывают приятное волнение, три процента говорят, что полны сил и вдохновения.

Те же, кто переживают, говорят, что в первую очередь их волнуют низкие зарплаты, которые указаны в интересных для них вакансиях (в этом признались 42 процента сургутян). 29 процентов теряет хороший настрой из-за небольшого количества предложений, 25 процентов боятся нарваться на мошенников, десять процентов уже смотрят на перспективу и страшатся, что не вольются в новый коллектив. Долгие поиски расстраивают 43 процента горожан, причем 26 процентов боятся, что вообще никогда не найдут ничего приличного.

20 процентов сургутян начинают испытывать волнение, еще не начав поиск работы; у 44 процентов уровень тревожности возрастает пропорционально количеству времени, потраченному на поиски.