​Причиной массового отравления подростков в Ижевске стало нарушение санитарии

Нарушение санитарного законодательства в столовых лагеря «Дружба» в Ижевске стало главной причиной массового отравления подростков, среди которых оказались и югорчане. Напомним, что они в числе прочих отправились в столицу Удмуртии на интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?», который стартовал 30 апреля.

Вечером 1 мая у некоторых проявились симптомы кишечной инфекции: повышение температуры тела, тошнота, рвота, диарея. Виновниками стали норовирусы. За медицинской помощью сначала обратились 17 человек, к 3 мая их количество возросло до 97 человек.

«Наличие грубых нарушений санитарного законодательства при эксплуатации столовой способствовало инфицированию больных», — говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Удмуртской республике. Лагерь и столовую временно закрыли, продолжаются противоэпидемические мероприятия.