​Пользователям Windows 10 S не дадут сменить интернет-браузер

В новой бюджетной операционной системе Windows 10 Sот Microsoft нельзя будет отказаться от установленного по умолчанию браузера Edge, который, напомним, пришел на смену Internet Explorer. На сайте технической поддержки говорится, что пользователи, конечно, смогут устанавливать другие браузеры, однако все ссылки из писем в электронной почте и в других сервисах все равно будут открываться именно в Edge.

Кроме того, на нем будет предустановленна поисковая система Bing, которую также нельзя сменить: если в поисковой строке Edge ввести запрос, он будет обрабатываться только этим поисковиком. Чтобы воспользоваться, например, гуглом, придется открывать страницу google.com.

Отметим, что подобный авторитаризм имеет место и в других операционных системах: так, например, тот же Google в своей операционке Chrome OS тоже запрещает менять браузер по умолчанию. Однако там все-таки оставляют за пользователем право выбрать поисковую машину. Windows 10 S, представленная 2 мая этого года, как раз и является конкурентом Chrome OS: она имеет ограниченную функциональность и будет устанавливаться только на бюджетные ноутбуки. Приложения для нее можно будет качать исключительно в официальном магазине Windows Store.