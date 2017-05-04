​ЦИК возмутился началом президентской кампании Навального

Заместитель председателя российского Центризбиркома Николай Булаев заявил, что оппозиционный политик Алексей Навальный, начавший президентскую кампанию, не имеет на это права.

Этот факт очевиден: напомним, что Навальный осужден по делу «Кировлеса» и по российскому законодательству не может принимать участия в выборах. Однако в ЦИКе решили напомнить об этом, попутно обвинив политика в манипуляции. «Он уже пытается вести президентскую кампанию и, как мне представляется, манипулирует пониманием людей относительно того, что якобы закон не действует, — возмущается Булаев. — Это заблуждение. И если он сам делает это умышленно, то остальных людей он вводит в заблуждение».

Напомним, что ранее суд оставил приговор Навальному и его партнеру по делу Петру Офицерову в силе: политику присуждены пять лет условного срока. Сам он, однако, намерен обратиться в Европейский суд по правам человека в Страсбург, который однажды уже счел обвинение некорректным, поскольку его обвинили в совершении действий, не отличимых от законной предпринимательской деятельности —«иными словами, было допущено произвольное толкование закона в нарушение прав обвиняемых», говорилось в заключении суда.