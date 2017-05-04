​РПЦ отреагировала на «Симпсонов», которые ловили покемонов в церкви

Возрастной ценз американского мультфильма «Симпсоны» должен быть повышен: так РПЦ отреагировала на серию, в которой один из героев, подобно российскому блогеру Руслану Соколовскому, ловил покемонов в храме. Напомним, что екаберинбуржцу за это светит три с половиной года колонии. Как передает ТАСС, представители РПЦ заявили, что сериал должен иметь маркировку 16+, поскольку, по словам клирика Иваново-Вознесенской епархии РПЦ Макария, их популярность строится на уродстве героев. Они не являются образцами для подражания, вразумления, уверяет он, посетовав на то, что по закону показ фильма нельзя запретить.

Скандальный эпизод не покажут в российском телеэфире: телеканал 2х2, транслирующий сериал, откажется от ее показа, о чем сообщает РБК со ссылкой на PR-директора телеканала Анастасию Шабловскую. «Мы не показываем контент, который может скомпрометировать канал и вызвать неоднозначную реакцию в обществе, поэтому этот эпизод показывать не будем», — сказала она. Напомним, ранее у канала уже было несколько конфликтов, связанных с показом мультфильмов, которые были негативно оценены возмущенной общественностью.