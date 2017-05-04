​Медведев заявил, что не боится критики: «Мы крепкие»

«Мы крепкие, мы не боимся», — так премьер Дмитрий Медведев ответил на вопрос, не боится ли он критики. Во время встречи с участниками Великой Отечественной войны в Смоленске он побеседовал с ветераном Владимиром Савельевым, о чем сообщает РИА Новости.

Тот сказал, что ему тяжело слышать оскорбления в адрес российских властей на международной арене, в частности, в адрес президента и правительства. Ветеран, услышав ответ главы правительства, заключил, что необходимо воспитывать молодежь — в частности, рассказывать ей правду о событиях Великой Отечественной войны.