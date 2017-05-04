​Глава ФБР назвал Россию величайшей угрозой для США

Руководитель американского Федерального бюро расследований Джеймс Коми заявил, что, по его мнению, Россия по-прежнему контролирует политику в США. На слушаниях в сенате он рассказал, что РФ укрывает у себя киберпреступников, с помощью которых остается вовлеченной в американскую политику: фрагменты выступления опубликованы в твиттере журналиста телеканала NBC News Брэда Джаффи, о них пишет polit.ru.

Таким образом, говорит Коми, Россия является «величайшей угрозой среди наций на Земле» для американского демократического процесса, «учитывая их стремления и возможности».