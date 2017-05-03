​Челябинский школьник избил одноклассника ежиком

Школьник в Челябинск побил своего одноклассника… ежом: об этом сообщает Ura.ru. пострадавшему потребуется лечение.

Оказалось, что инцидент произошел еще 21 апреля в селе Октябрьское. Там 12-летний мальчик нашел на улице ежика и положил его в авоську. После чего встретил своего одноклассника 11 лет и вспомнил, что поссорился с ним накануне. В итоге встреча закончилась дракой, во время которой ежик в сумке был использован как оружие.

В полиции изданию рассказали, что побитый ребенок ожжет ходить в школу, однако ранки, которые он получил, необходимо будет залечивать.