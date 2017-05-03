​Михаил Селюков помог Мегионской городской больнице приобрести оборудование

К депутату Тюменской областной Думы Михаилу Селюкову (фракция ЛДПР) обратилось руководство Мегионской городской больницы № 1 с просьбой оказать помощь в приобретении медицинского оборудования. В обращении отмечалось, что с целью улучшения качества диагностики и диспансеризации взрослого населения учреждение нуждается в укреплении материально-технической базы женской консультации, так как имеющегося в наличии оборудования недостаточно для оказания качественной медицинской помощи жителям города. После рассмотрения обращения денежные средства были выделены на приобретение гинекологических кресел и медицинских напольных светильников.

«Надеюсь, что приобретенное оборудование облегчит труд врачей и медсестер и позволит еще более повысить качество оказываемых услуг, - сказал Михаил Селюков. – Отмечу, что коллектив Мегионской городской больницы № 1 показал себя с наилучшей стороны, заняв в прошлом году первое место в номинации «Медицинская организация – в защиту жизни» в окружном конкурсе «Жизнь – священный дар», который ежегодно проводится Региональным Благотворительным фондом «Подари жизнь» и приходом храма Святого великомученика Георгия Победоносца совместно с Департаментом здравоохранения ХМАО-Югры».

Напомним, в апреле состоялась торжественная церемония награждения победителей окружного конкурса «Жизнь – священный дар» по итогам работы за 2016 год. Всего за период работы Регионального Благотворительного фонда «Подари жизнь» было спасено 2310 детских жизней.