​«Яндекс.Музыка» разрешил пользователям загружать аудиозаписи

Сервис «Яндекс.Музыка» предоставил своим пользователям самостоятельно загружать аудиозаписи, сообщают «Ведомости»: они смогут добавлять в свою личную коллекцию музыку и делиться ею с другими людьми. Это решение обусловлено результатами анализа запросов в сервисе: оказалось, что 85 процентов стриминговый сервис покрывает, а на 15 процентов у него нет ответа.

«Начинающие артисты не всегда готовы озаботиться оформлением прав на свою музыку и работать с дистрибуторами, они собирают вокруг себя аудиторию ценителей и делятся своей музыкой в социальных сетях», — цитируют «Ведомости» пресс-службу «Яндекс».

Естественно, представители рекорд-индустрии заявили, что это станет новой головной болью для них, поскольку «Яндекс» открывает дверь перед пиратами. Однако в компании отметили, что у сервиса есть способы определения легальности контента. «Технология производит сканирование аудиофайлов и создает уникальный отпечаток каждой фонограммы, — объяснили представители «Яндекса». — В момент загрузки файла пользователем система будет сканировать его и сравнивать с базой отпечатков, имеющейся в нашем распоряжении. Если загружается контент, которого нет в базе, по жалобе правообладателя общий доступ к нему блокируется до выяснения обстоятельств».Подобные условия существуют на крупнейших стриминговых платформах типа YouTube или SoundCloud, отмечают эксперты.