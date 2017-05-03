​Навальный обжалует приговор по делу «Кировлеса» в Страсбурге

Оппозиционный политик Алексей Навальный намерен обжаловать свой приговор по делу «Кировлеса» в Страсбургском суде, сообщает «Интерфакс». Напомним, что он приговорен к пяти годам условно, и этот приговор не дает ему права участвовать в выборах президента в 2018 году.

«После изучения постановления областного суда мы составим и направим жалобу в Европейский суд (по правам человека, ЕСПЧ)», — заявил адвокат политика Вадим Кобзев.

Напомним, что однажды этот суд уже постановил: приговор российского суда неправомерен, поскольку Навальный и его партнер Петр Офицеров, судя по приговору, виновны в преступлении, состоявшем в совершении действий, не отличимых от законной предпринимательской деятельности — «иными словами, было допущено произвольное толкование закона в нарушение прав обвиняемых», говорилось в заключении ЕСПЧ. Однако после того, как приговор был отменен, было назначено новое рассмотрение дела, и приговор вернули.