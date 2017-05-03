​Роскомнадзор начал упражняться в замедлении скачивания торрентов

Роскомнадзор тестирует новые способы борьбы с торрент-трекерами — в первую очередь, с заблокированным в России сервисом RuTracker. Как сообщает roem.ru, ведомство заблокировало несколько серверов RuTracker со служебной информацией — так называемые торренты-анонсеры, которые сообщают участникам обмена IP-адреса источников, откуда можно скачать запрашиваемый файл. В результате такой блокировки скачивание или существенно замедлится, или вообще остановится, рассказал Андрей Клименко, глава компании Pirate Pay, специализирующейся на блокировках пиратских раздач в торрент-сетях.

Напомним, что сам сервис уже более года как заблокирован в стране, однако на него можно попасть через анонимайзеры или через так называемые «зеркала» — полные копии исходника. Теперь, впрочем, Роскомнадор будет блокировать зеркала по упрощенной схеме: 17 марта Госдума приняла поправки в законодательство, которые позволяют делать без получения соответствующих решений суда.