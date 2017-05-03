Во время Кубка конфедераций в России ограничат полеты малой авиации

Полеты малой авиации ограничат в городах, где будут проходить матчи Кубка конфедераций, сообщает «Коммерсантъ».

Так, во время футбольного турнира вокруг Москвы предполагается установить зону запрета на такие полетов радиусом в 110 километров.

Также органичения коснутся и авиации общего назначения, что уже вызвало недовольство со стороны Межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов. Глава организации Владимир Тюрин направил письмо главе правительства Дмитрию Медведеву, в котором попросил отказаться от введения ограничений, поскольку они затронут работу десятков аэродромов и вертолетодромов, приведет к потерям как минимум двух миллиардов рублей.

Напомним, матчи кубка пройдут в нескольких городах страны в июле этого года.