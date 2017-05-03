​Совет Федерации объявил телефонные переговоры Путина и Трампа результативными

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа по телефону оказался результативным, заявил глава комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев. Напомним, что беседа прошла накануне вечером.

«Третий контакт двух президентов подтвердил, что российско-американский диалог не стоит на месте, что в его развитии заинтересованы обе стороны, и что он может идти только на равных. И в этом смысле разговор получился не только продолжительным, но и результативным», — заявил сенатор, его слова приводит ТАСС. У отношений России и США медленно, но верно складывается повестка дня, заключи Косачев, отметив, что в центре внимания оказались «противодействие терроризму прежде всего в Сирии и сдерживание ракетно-ядерной программы Северной Кореи. В обоих случаях есть договоренности об активизации рабочих контактов на ведомственном уровне».

В Белом доме с мнением россиян согласились: госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал беседу конструктивной.

Напомним, что это третий телефонный разговор двух лидеров – первые два были протокольными: сначала Владимир Путин звонил поздравить Дональда Трампа с инаугурацией, потом Трамп звонил Путину с соболезнованиями по поводу теракта в Санкт-Петербурге.