​Упоминаемость Алексея Навального в российских СМИ выросла впятеро

Оппозиционера Алексея Навального вдруг узнали в множестве российских СМИ: упоминаемость политика в марте и апреле выросла в пять раз, сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные «Медиалогии». Данные сравниваются с декабрьскими, когда он объявил о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. Так, тогда его упоминали 6908 раз, в марте 2017 года показатель достиг отметки 32 207, в апреле — 26 115. Это шестая строка популярности — после политиков Владимира Путина, Дональда Трампа, Дмитрия Медведева, Дмитрия Пескова и Петра Порошенко. По мнению издания, популярности Навальному добавили нападения на него с зеленкой. Последнее, напомним, окончилось тем, что препарат повредил ему глаз.

Увеличивается и электоральный рейтинг Навального: за март он вырос вдвое — до десяти процентов, а узнаваемость политика составила рекордные для него 55 процентов.