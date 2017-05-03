​Путин и Меркель: Минские договоренности буксуют

На встрече лидеров России и Германии, которая проходила в Сочи 2 мая, выяснилось, что выполнение минских соглашений по Украине пробуксовывает и нуждается в новом импульсе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Таким импульсом могло бы стать снятие санкций с России, однако канцлер ФРГ Ангела Меркель не стала гарантировать этого, что негативно было оценено Кремлем. «Я бы хотела, чтобы мы добились снятия санкций при выполнении минских договоренностей», — настаивает Меркель, в то время как Песков реагирует словам, что позиция Германии «вызывает непонимание».

«В целом, наверное, можно сказать, что оба [лидера] сошлись во мнении, что необходим новый импульс, потому что процесс буксует и во многом, наверное, неспособность Киева продвигаться в части выполнения своих обязательств является этому причиной», — заключил Дмитрий Песков, отметив, что ни у Москвы, ни у Берлина нет четкого понимания, как добиться реализации минских соглашений «и, конечно, Владимир Путин призвал канцлера все-таки использовать отношения с президентом Украины и влияние на президента Украины с тем, чтобы сподвигнуть его на более ответственное выполнение тех обязательств, которые лежат на украинской стороне».