​Android Pay заработает в России 16 мая

Стала известна дата начала работы платежного сервиса Google: по информации «Интерфакса», это произойдет 16 мая: сразу несколько источников агентства назвали именно эти сведения.

Google же сообщает, что новый сервис (причем название не обнародовано) стартует 15 мая.

Кстати, Android Pay уже работает на Западе: в США он начал работу еще в сентябре 2015 года. В России уже запущены его конкуренты — Apple Pay, Samsung Pay и даже китайский AliPay.