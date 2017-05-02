​Самолет «ЮТэйр» опасно сблизился с другим судном над Черным морем

Сегодня надо Черным морем едва не произошла авиакатастрофа: два самолета опасно сблизились в воздушном пространстве в районе Тупасе, о чем сообщает gazeta.ru. По словам заместителя директора по международному сотрудничеству и протоколу — пресс-секретаря ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Николая Ивашова, это были два пассажирских дайнера — Boeing 737, принадлежащий авиакомпании «ЮТэйр», и Embraer авиакомпании Austrian Airlines.

«Сработала наземная система предупреждения опасных сближений, — рассказал Ивашов агентству ТАСС. — Бортовые системы предупреждения опасных сближений (TCAS) в самолетах не сработали. Из этого следует, что угроза столкновения воздушных судов отсутствовала». Тем не менее, причины срабатывания наземной системы предупреждения опасных сближений будет изучать специальная комиссия, подчеркнул он.