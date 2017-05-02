​Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера

На территории России заблокированы четыре мессенджера, сообщает Роскомсвобода: речь идет о не очень популярных в стране сервисах BlackBerry Messenger, Line, Imo и Vchat. Блокировку осуществил Роскомнадзор, под запрет попали официальные страницы мессенджеров.

В Роскомнадзоре причиной блокировки назвали тот факт, что месседжеры не хранили всю информацию о клиентах из России на территории РФ, как того требует закон «Об информации». Напомним, что ранее по такому же поводу в стране была заблокирована социальная сеть LinkedIn.