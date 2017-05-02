​Правительство России не станет утверждать в каждом регионе свой МРОТ

Российское правительство отказалось от идеи утверждать в каждом регионе свой минимальный размер оплаты труда, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Ольгу Голодец.

Напомним, что такую модель реорганизации предлагал Минтруд, который опирался на тот факт, что прожиточный минимум везде разный. «Нет, мы говорим только о МРОТе в терминах сегодняшнего законодательства. То есть это единый федеральный прожиточный минимум», — утверждает Голодец.

К слову, сегодня стало известно о намерении премьер-министра Дмитрия Медведева довести уровень МРОТ до уровня прожиточного минимума, который в целом по стране находится на отметке 11 тысяч рублей, в то время как минимальный размер оплаты труда составляет порядка 7,5 тысячи рублей.