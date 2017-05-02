​Российские военкоматы в скором времени будут рассылать электронные повестки

Повестку в армию вскоре можно будет получить не в бумажном, а в электронном виде: законопроект о рассылке повесток по e-mail рассмотрит Госдума в ближайшее время, о чем сообщается на сайте нижней палаты.

Идею предложили сенаторы во главе с Виктором Озеровым. Они предполагают, что граждане при постановке на воинский учет будут обязаны сообщать свою электронную почту — именно на эти адреса впоследствии будут отправлять повестки с электронной подписью военного комиссара или уполномоченного лица. Причем неявка без уважительных причин после получения такой повестки должна наказываться по закону.

Отметим, что сегодня также стало известно о введении электронных больничных: закон, который регулирует их действие, вступит в силу 1 июля этого года.