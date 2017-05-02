​Фанаты «Титаника» выдвинули новую версию картины: персонажа Леонардо ДиКаприо… не существовало!

Героя Леонардо ДиКаприо в фильме «Титаник», возможно, вообще не существовало: о новой версии, которую выдвинули фанаты ленты Джеймса Кэмерона, рассказывает InterMedia.

По ней, Джек Доусон является всего лишь плодом воображения героини Кейт Уинслет — Роуз. Она ненавидела своего жениха и страдала депрессий. На корабле у нее случился психотический эпизод, во время которого реальность смешалась с выдуманными переживаниями.

Иными словами, герой ЛиКаприо мог оказаться всего лишь воображаемым другом.

Это объясняет, почему Роуз так и не спасла своего любимого во время крушения «Титаника», хотя, как уже не раз было доказано, места на доске, на которой она лежала, хватило бы обоим. Несмотря на то, что сам Кэмерон, кстати, упорно отрицает возможность спасения Джека, даже Кейт Уинслет сдалась и заявила, что Роуз действительно могла бы подвинуться на доске и не оставлять любимого тонуть в ледяной пучине океана.