Джоан Роулинг извинилась за смерть Северуса Снегга

Английская писательница Джоан Роулинг извинилась в твиттере перед читателями за то, что убила одного из самых харизматичных и ярких героев серии книг о Гарри Поттере — Северуса Снегга.

Интересно, что извинения Роулинг приносит ежегодно 2 мая — это годовщина Битвы за Хогвартс, и каждый год писательница извиняется за гибель разных героев. В прошлом году, например, она повинилась в смерти профессора Римуса Люпина.

«Пожалуйста, не начинайте из-за этого перепалку, но в этом году я бы хотела извиниться за убийство (шепчет)... Снегга», — написала она и, по ее словам, «убежала в укрытие».