​Ярого противника Америки Соловьева заметили в Нью-Йорке

Российский телеведущий Владимир Соловьев, известный тем, что не устает критиковать Запад в целом и Америку в частности, на этой неделе был замечен в Нью-Йорке, передает gazeta.ru со ссылкой на пользователей твиттера. Один из них опубликовал фото журналиста в Центральном парке.

Издание также отметило, что в твиттере самого Соловьева ничего не сказано о поездке, хотя журналист часто туда пишет и общается со своей аудиторией.