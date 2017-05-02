​Кудрин советует: храните деньги в облигациях

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин добавил государственные облигации в список инструментов, с помощью которых можно сохранить собственные денежные средства. Он рекомендует населению в условиях постоянно меняющихся цен на нефть и курсов валют задуматься о том, чтобы вкладывать свои средства не только в рубли-доллары-евро, но и в государственные ценные бумаги, отмечает ТАСС.

«Я и раньше говорил о простой модели — в долларах, евро и рублях в одинаковой степени, — сказал финансист. — Хотя сегодня я бы дополнил — и в государственных облигациях». При этом сам он не планирует их приобретать, признался Кудрин, однако уврен, что такой способ вложения, помимо всего прочего, может оказаться еще и способом повышения финансовой грамотности населения.

«При нынешней цене на нефть рубль немного ослабнет, может быть чуть больше 60 рублей за доллар. Я думаю, что при нынешней цене около 56 долларов за баррель курс рубля мог бы быть чуть слабее. Если этот уровень цены на нефть сохранится, то курс немного ослабнет», — предсказывает он, отмечая, что «проблема не в том, что рубль переукреплен. Главное, чтобы не было большой волатильности цен на нефть и курса рубля. Основная проблема — это волатильность, конечно, а не сам уровень». Именно она и мешает населению ориентироваться в наиболее надежных способах сохранения собственных денег.