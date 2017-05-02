​Денег нет, но... Дмитрий Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума

Размер минимальной оплаты труда в России должен быть доведен до уровня прожиточного минимума, заявил премьер Дмитрий Медведев, который дал распоряжение подготовить соответствующий законопроект и внести его в правительство до 20 мая.

Как передает «Эхо Москвы», выполнять поручение должны Министерство финансов, Минэкономразвития и Минтруда.

Напомним, что ранее Медведев обещал поднять МРОТ, который сечас составляет 7800 рублей, притом что прожиточный минимум находится на уровне 11 тысяч. Откуда брать на это деньги — неизвестно, кроме того, неизвестно, указан ли источник средств в поручении, данном главой правительства, отмечает «Эхо».