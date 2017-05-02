​Госдеп предупредил американцев о возможных терактах в Европе

Теракты в Европе возможны в ближайшее время: Государственный департамент США выпустил соответствующее предупреждение для американцев. Как пишет polit.ru, в сообщении, которое будет действовать до 1 сентября этого года, говорится о «сохраняющейся угрозе террористических атак по всей Европе».

В подтверждение того, что у преступников до си пор есть возможности для организации терактов, приводятся примеры недавних атак на мирное население во Франции, Великобритании, России и Швеции.