​Ведомости: Кремль вносит важные законы через Совет Федерации, а не через Госдуму

Позиции главы Совета Федерации Валентины Матвиенко укрепляются, в отличие от ее коллеги — спикера Госдумы Вячеслава Володина: такой вывод можно сделать из сообщения «Ведомостей», что Кремль предпочитает проводить важные законодательные инициативы через верхнюю палату парламента, а не через нижнюю. Так было, например, с поправками в избирательное законодательство и с антитеррористическими поправками об усилении контроля за продажей sim-карт, отмечает издание.

По некоторым данным, это происходит потому, что Матвиенко активнее своего коллеги из Думы. Так, напомним, что она первой из властей прокомментировала антикоррупционные митинги 26 марта, согласилась с критикой в адрес заместителя постпреда России при ООН Владимира Сафронкова за его резкие высказывания; раскритиковала Роскомнадзор за бездействие в борьбе с «группами смерти» в соцсетях.

Однако, по словам источника «Ведомостей», дело не в активности: в конце концов, Володин также предпринимает действия. Дело скорее в том, что «Матвиенко — системный человек и администрации президента лучше работается с ней, Володин в последнее время ведет себя непредсказуемо», — цитирует издание федерального чиновника. При этом собеседник газеты из Думы отмечает хорошие отношения председателей обеих палат парламента.