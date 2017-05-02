​Трамп и Путин поговорят сегодня по телефону

Российский президент Владимир Путин поговорит со своим американским коллегой Дональдом Трампом по телефону, сообщает «Коммерсантъ», отмечая, что информация подтверждена как Белым домом, так и Кремлем. Звонок назначен на 19:30 по Москве.

Лидеры обсудят ситуацию в Сирии. Известно также, что это третий телефонный разговор после того, как Трамп стал президентом. Первым было поздравление Путина с инаугурацией, второй сделала американская сторона с соболезнованиями по поводу теракта в Санкт-Петербурге.

Сирия станет одной из тем разговора Владимира Путин а и канцлера ФРГ Ангелы Меркель: они встретятся сегодня в Сочи. Кроме этого, поговорят о терроризме и о минских договоренностях.